Mario Sconcerti ha parlato a Calciomercato.com: «Da solo porta le soluzioni classiche, ma non sono le soluzioni che cerca Conte. Conte ora ha bisogno di Dzeko. Lukaku da solo è un conto, Lukaku con Dzeko è un’altra cosa. Insieme portano l’Inter ad un altro livello. Perché il gioco elettrico del centrocampo di Conte deve avere inevitabilmente due punti di riferimento come loro, insieme portano in campo quasi duecento chili e una fisicità impressionante: Lukaku e Dzeko spaventano gli avversari e offrono o sbocco naturale al centrocampo nerazzurro».



A Conte manca un centrocampista?

«A tutti e sempre manca un centrocampista. La mia è un a provocazione per dire che un centrocampista in più in un organico non fa mai male, se poi vogliamo scendere nello specifico, allora ti dico che uno alla Emre Can all’Inter farebbe molto comodo».



E intanto Dybala è ancora alla Juventus?

«Sì, anche se sinceramente non so per quanto ci resterà. Peccato, io di uno come Dybala non mi disferei mai. Quel tipo di giocatore, con le sue caratteristiche, se va via lui la Juve non ce l’ha. Non può essere Bernardeschi, è non lo è Douglas Costa. Dybala in questo senso è unico: chi lo prende fa un affare».



Come giudichi il mercato della Juventus?

«La vera novità di questi giorni, dico giorni perché poi tutto può cambiare, è la criticità della Juventus sul mercato. La Juve non riesce a vendere i suoi giocatori, questa è la novità. pensaci: Dybala, Mandzukic, Khedira, lo stesso Higuain, forse Rugani. Sono ancora in bianconero. Certo, alla fine la Juve li venderà, ma in questo momento non ci riesce ed è come se facesse calare una cappa grigia su di loro».



Perché non ci riesce?

«Non lo so di preciso, sono situazioni diverse. Ma è la prima volta in tanti anni che si sente la difficoltà della Juve sul mercato».