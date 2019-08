Mario Sconcerti ha parlato a Calciomercato.com del possibile scambio tra Romelu Lukaku e Paulo Dybala: ​"La Juve perde un giocatore unico nel suo ruolo. Dybala nella Juve non è sostituibile. Non c’entra niente con Lukaku. Non ce ne sono molti, in giro per il mondo, di giocatori con le caratteristiche di Dybala. Sinceramente non so che convenienza ci sia a venderlo, ma questi sono i piani della Juve e la Juve raramente sbaglia. Era l’ultimo giocatore da cedere. Lukaku 80 milioni? No, non li vale. Sono cifre gonfiate, ma non reggono. Se paghi Boateng - e ti faccio un nome a caso - un milione allora ci si deve chiedere se esiste un giocatore che è 80 volte più forte e vale 80 volte di più. La risposta è no. Non Lukaku almeno".