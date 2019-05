Mario Sconcerti ha risposto alle domande degli utenti nella consueta intervista a Calciomercato.com. Ecco le sue parole:



Che campionato è stato?

«Diciamo subito che questo è stato un pessimo campionato, se pensi che delle prime solo il Milan è cresciuto in punti, con un +4 rispetto all’anno scorso. La differenza di velocità con le squadre europee di vertice è impressionante. E preoccupante per il futuro. E’ stato il campionato peggiore perché è stato il più povero di qualità. Ci sono un sacco di squadre che non investono più. Non c’è più incentivo al mercato. La divisione tra le prime e le altre è enorme». Chi ha giocato il miglior calcio in serie A?

«Credo che la Juventus per lunghi tratti abbia giocato un gran calcio, almeno prima degli infortuni. L’Empoli di Andreazzoli ha sicuramente giocato un gran calcio, ne abbiamo avuto prova domenica sera a San Siro. La Sampdoria di Giampaolo ha peccato di continuità, ma ha giocato bene. E poi voglio sottolineare il lavoro di Mihajlovic a Bologna: in poco tempo ha fatto cose straordinarie».



Come giudichi il rendimento della stagione di Cristiano Ronaldo?

«E’ stata una buona stagione, a tratti ottima. Per parecchi mesi abbiamo visto la sua differenza. Ma se facciamo i conti, se andiamo a pesare quanto inciso, manca qualcosa di pesante. Ha segnato 16 gol su azione, uno meno di Milik, gli stessi di Pavoletti. E poi per tenere Cristiano a suo agio è stato sacrificato Dybala: ecco, l’argentino, da tuttocampista, è stata la grande delusione di quest’anno. Tornando a Ronaldo: se devo dirti la verità io mi aspettavo i 30 gol, con la stessa facilità che hanno avuto Cavani, Toni, Higuain».