Il noto giornalista, Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.com, dove ha parlato anche del futuro di Paulo Dybala.'Il giocatore è importante e ha un costo accettabile. Nel tentativo di prenderlo mi sembra che alcune squadre, soprattutto il Milan, puntino su qualità tattiche che Dybala non ha. Il Milan cerca un trequartista, Dybala è un attaccante puro. Può partire anche da lontano, ma non ha né la corsa né la comprensione del ruolo. In sintesi non può essere il terzo centrocampista. Dybala o è un uomo che segna e gioca vicino alla porta, o è una risposta incompleta per chiunque'.