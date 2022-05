Intervenuto nella trasmissione Maracanà, il giornalista Mario Sconcerti ha commentato il mancato rinnovo di Dybala con la Juventus e il probabile arrivo di Pogba: "Il problema Dybala non è stato economico. La Juve sta prendendo Pogba, a cui daranno più soldi che quelli chiesti dall’argentino. Hanno fatto una scelta precisa investendo su un altro tipo di giocatore. Ma quando gioca, Dybala è ancora unico nel suo ruolo. In una stagione così, finisce come capocannoniere della Juve comunque, questo fa riflettere. Ad esempio Lautaro-Dybala, con due buone riserve, sarebbe un gran bell’attacco".