Marioè tornato a parlare di mercato. Ai microfoni di calciomercato.com ha dichiarato: "Conla Roma fa un gran colpo a costo moderato. La qualità definitiva dell'acquisto sarà misurata poi dalla conferma o meno di Zaniolo, ma non c'è dubbio che la Roma fa un grosso passo avanti. Non è nemmeno vero che l'Inter non abbia bisogno di Dybala. Se non lo prende è perché non può, non per il numero di attaccanti a disposizione. Dybala va preso adesso perché il momento è solo questo e servirà comunque per i prossimi 4/5 anni. L'Inter ha due attaccanti che vanno a scadenza di contratto (Dzeko e Sanchez), più Lukaku in prestito. Dybala servirebbe eccome, se poi non puoi permettertelo è un altro dato, ma non un dato tecnico, di opportunità di squadra".