"Credo che la classifica attuale - con Atalanta, Milan e Napoli qualificate per la Champions - sia la più corretta. Superlega? Io ho sempre detto e lo ripeto che sono per la punizione. Quando si parla di Superlega bisogna sempre premettere questo: è un’infamia. Il calcio va regolato, chiaro, siamo d’accordo tutti. Ma fare un campionato a proprio uso e consumo dove tu ti scegli gli avversari è una vergogna. Un golpe innescato solo per motivi economici. E questo bisogna sempre ricordarlo. Mi sembra difficile che si arrivi all’esclusione, credo ci sarà una multa consistente per Juventus, Real Madrid e Barcellona". Così ​ha parlato Mario Sconcerti a calciomercato.com.