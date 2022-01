Mario Sconcerti, intervenuto a tmw radio, ha parlato del caso Dybala:



"Parlare di Dybala è molto facile, significa eludere il vero problema. C'è da chiedersi perché sta diventando un lusso per la Juve. C'è qualcosa che non va. Arrivabene su Dybala? E' un ad, deve rendersi conto che quando parla di un giocatore entra in un discorso tecnico. Vanno fatti non pubblicamente certi discorsi ma all'interno di riunioni con altri dirigenti. Visto da fuori, ogni volta che parla Arrivabene c'è da suggerirgli di stare zitto. Non è il suo mestiere, dovrebbe essere l'uomo dei conti e faccia quelli"