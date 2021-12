Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha analizzato il rapporto e gli incroci tra Juventus, Inter e Milan: "La crisi di Milano è cominciata con la ricostruzione della Juve dopo Calciopoli. Juve e Milano sono due vasi comunicanti, non esistono senza l’altro. Milano ha vinto 37 scudetti, la Juve 36. La Juve soffre le Coppe perché lì Milano ha altri numeri. Sono i numeri di Milano a rendere insopportabili quelli della Juve, quindi a spingerla ad andare oltre a qualunque costo. E nel calcio industriale, sono i numeri positivi a creare business"."La fase disperata della Juve comincia quando vince e stacca Milano. Cioè resta sola. Il calcio italiano diventa piccolo perché piccolo è diventato l’avversario. Tutti noi siamo valutati dalla bravura del nostro nemico, ma preferiamo non saperlo. Come la Juve anche l’Inter ha preteso troppo e si trova adesso in una situazione economica più complessa della Juve, il cui proprietario, che non è Andrea Agnelli, ha almeno grande liquidità", ha aggiunto sconcerti.- Quindi, la conclusione: "Ma (l'Inter, ndr) ha fatto in tempo a chiudere il ciclo della Juve e lo ha fatto con lo stesso tecnico che quel ciclo aveva cominciato. È questo che porta la Juve e Milano alla Superlega, il bisogno di andare oltre se stessi, oltre il concetto di sport. Da soli non si bastano più, sognano un paradiso di ricchi. Se guardiamo le cose cambiate in questi quindici anni per Milano e la Juve, se pensiamo alle storie e agli uomini che ci sono passati davanti a decine senza che capissimo chi erano e cosa stava davvero accadendo, vediamo che l’errore di un arbitro, i pochi gol di Morata, il contratto di Kessie, perfino l’addio di Lukaku, sono solo piccoli segni dentro un grande affresco dove tutto perde importanza. Conta solo l’affresco e il modo in cui racconta che ogni colore è inutile senza l’altro".