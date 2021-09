A Calciomercato.com,parla di b: "Leggo centinaia di commenti sulla conferenza stampa di Allegri e non capisco. Lo si butta già tra le cose vecchie, si discute se sia stato mai bravo davvero. Allegri non è arrivato per caso alla Juve sei anni fa, aveva già vinto e dimostrato. Ed è per l’ estrema chiarezza dei suoi risultati che oggi è stato richiamato. Perché è certamente vero che la Juve ha un problema con la Champions, ma Allegri due volte in finale in cinque anni c’è andato. Sbeffeggiarlo così dopo tre giornate di campionato, deludenti, certo, ma anche molto bizzarre, significa essere amanti sbagliati, innamorati solo del proprio specchio".