Attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TMW, il noto giornalista Mario Sconcerti, ha parlato anche dell'acquisto di Angel Di Maria da parte della Juve.'Se va bene Vlahovic, va bene la Juventus, altrimenti no. Vlahovic è quello che è Immobile per la Lazio. Credo che la Juventus si sia concentrata su cose meno importanti e abbia sottovalutato la gestione dell’attaccante dentro la partita. Di Maria? Io non trovo serio il contratto fatto a Di Maria per un anno, e non me lo sarei aspettato dalla Juventus. È un giocatore fondamentale'.