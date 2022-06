Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha detto la sua anche sull'ormai imminente approdo di Angel Di Maria alla Juve. Ecco il suo pensiero: "Nell’anno del Mondiale è un’operazione corretta, perché il Mondiale sventa qualunque pericolo di pigrizia mentale e fisica. In generale - quando uno viene per un anno - non c’è nessun progetto dietro! Quella della Juve mi sembra una mossa abbastanza disperata, anche se azzeccata per un solo anno". E sul futuro di Nicolò Zaniolo: "Credo che lascerà la Roma, anche le ultime indiscrezioni, con il club che parla di scarsa gratitudine, mi sembra vadano in quella direzione. Anche perché mi sembra che la Roma abbia bisogno di soldi. Ipotesi Juve? Quando un calciatore va lì non sbaglia mai. Da un punto di vista tecnico lo spazio maggiore ce l’avrebbe al Milan. Zaniolo è un giocatore molto forte, che produce disordine, ed è un valore, è un giocatore con buona tecnica e un grande fisico".