A TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato così di Di Maria: "Di Maria porta grande qualità, però viene a Torino con in testa principalmente l'idea di giocare il Mondiale, per cui c'è il rischio che il suo impegno sia maggiore nella prima parte di campionato e vada affievolendosi nella seconda, di certo parliamo di un giocatore che può garantire un buon numero di gol, considerando anche i suoi assist. Su Pogba ho qualche remora legata alla sua continuità, negli ultimi due anni ha dimostrato di avere qualche problema fisico di troppo, ma non è detto che la cosa debba perpetrarsi anche nel prossimo futuro".