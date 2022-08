Mario, a Calciomercato.com, ha commentato così la prima giornata di campionato: "Innanzitutto va detto che la Juve ha trovato l’avversario ideale. E’ stato un simil-Sassuolo che però non ha mai tirato in porta. Alla Juve se chiedi di rannicchiarsi nella propria metà campo non le pare vero, è un gatto che gioca con il topo. Mi chiedevi di Vlahovic. Certo, la Juve deve pensare ad accendere il bisogno che ha di Vlahovic. Mi sembra che l’anno scorso si sia rassegnata ad avere un Vlahovic a metà strada. Di Maria può esaltare Vlahovic? Fermo. Non vediamo quello che non c’è: Di Maria l’altra sera non è stato necessario a Vlahovic, gli ha dato anche un pallone sporco più che un assist. La verità è che la Juve deve capire che la sua differenza è Vlahovic, e lui deve capire che i gol se li deve andare a cercare. Ripeto: la differenza è Vlahovic, da lì non si scappa".