Il noto giornalista, Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss, dove ha parlato anche di Roberto Mancini e di come secondo lui il ct della Nazionale sia un pò nervoso in vista della sfida di questa sera.



'Trasmettere tranquillità a tante persone è un ruolo difficile. Penso che qualche errore in questo tipo di preparazione è stato commesso. Quando Mancini dice che andremo ai Mondiali e vinceremo mi fa pensare ad un ct nervoso, speriamo che i giocatori si carichino così'.