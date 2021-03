Sconcerti, a Calciomercato.com, ha analizzato il momento della Juve.



CRESCITA JUVE - "E’ stata la crescita della Juve. Ha giocato contro un avversario serio, la Lazio, e in modo fantasioso. A me Pirlo continua a piacere. Trova delle soluzioni imprevedibili, Danilo regista e Bernardeschi terzino. Sono scelte coraggiose che lo hanno premiato. Ha sofferto venti minuti, poi la Juve ha fatto una partita esemplare. Chiesa è in stato di grazia, è lui oggi il vero uomo in più di Pirlo. Senza Ronaldo, la squadra si è responsabilizzata. E’ stata una Juve in crescita. Le stesse scelte tecniche sono state improntate sulla qualità. Era una Juve liberata dalle proprie responsabilità, forse era la prima volta che la Juve era felice di giocare a pallone. Ora può anche subire la partita ma il gol te lo fa. Credo che il vero avversario dell’Inter sia la Juve".



CHAMPIONS - "Possibilità? Molte. Se mi devo basare sull’andata, il Porto è una squadra modesta. Tutti pensano al Lione, ma al Lione ne dovevi fare due di gol. Qui bisogna farne uno e mi sembra un’impresa alla portata di questa Juve".