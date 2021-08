Marioa calciomercato.com commenta l'ormai imminente cessione del portoghese: "Ha segnato e vinto, ha mancato la Champions, ma ha trovato anche una Juve che niente avrebbe potuto portare all’altezza. Nel calcio è sempre tutto possibile tranne l’ultimo gradino. Quello ognuno deve farlo da solo. Resta però nel transito di Ronaldo qualcosa di inespresso, come una complessità irrisolta, una specie di solitudine reciproca, la sua senza gli altri e gli altri a gridare senza che lui abbia mai sentito. Siamo stati compagni di viaggio con un idolo senza scambiarsi nemmeno un parola, accendersi una sigarette, offrirgli un caffè.E’ come se avessimo perso una grande occasione ma non si capisse quale. L’incontro della vita tralasciando di vivere. Non sappiamo niente di Ronaldo nemmeno adesso che se ne va. Lui avrà rimpianti? E’ stato soddisfatto di sé a Torino? Che idea ha avuto della Juve e di noi? Avrà nostalgie?".