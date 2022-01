Mario Sconcerti, a Calciomercato.com, parla della situazione relativa alla pandemia e al campionato in corso: "Sappiamo tutti che sarebbe normale sospendere il campionato. Ci sono il 22-25 per cento di contagiati in questo momento. Persone, atleti che per lavorare devono frequentarsi e toccarsi. Ma sappiamo che qualcosa del genere succede in molti altri posti di lavoro, compresi quelli che ancora ci portano il mangiare ogni giorno sulla tavola come se niente fosse. E non possono essere chiusi. La risposta chiara, quella che tutti cercano, sarebbe evitare i contatti perché Omicron ti prende guardandoti. La risposta chiara sarebbe chiudere il mondo. Abbiamo salvato il Natale lasciandolo aperto, ora condanniamo l’inizio dell’anno a prendersi le conseguenze".