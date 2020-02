Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a Calciomercato.com sull’emergenza Coronavirus e le conseguenze sul campionato di Serie A: “Temo che l’emergenza virus sia quasi ingestibile per il calcio. Rinviare le gare è tecnicamente poco possibile a tre mesi dalla fine della stagione. Non discuto l’emergenza e la necessità di farlo, dico che non c’è più tempo per recuperarle. Da domenica alla fine del campionato ci sono 13 giornate e 13 mercoledì, cioè i giorni utili per i recuperi. 5 andranno per i turni della Champions, uno sarà occupato dal campionato stesso, il 19 aprile, due per la Coppa Italia e uno per il recupero delle partite non giocate ieri. In totale sono 9 i mercoledì occupati, ne restano solo 4 ed è inutile far finta di non capire che non stiamo andando verso un alleggerimento della situazione. Credo che l’unica soluzione possibile, se permessa dalla Protezione Civile, sia far giocare le partite a porte chiuse senza pubblico. Un danno grave che però salverebbe i risultati di un campionato ormai quasi impraticabile”.