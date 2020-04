A Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha raccontato il suo pensiero sulle parole di Lukaku: "Mi sembra azzardato il sospetto di Lukaku sull'Inter malata ad inizio gennaio, addirittura infettata dal coronavirus. Lukaku dice che per Natale alla squadra fu data una settimana di riposo e che 23 calciatori su 25 tornarono con la febbre. Questo fa pensare che avrebbero contratto la malattia intorno al 20 di dicembre sviluppandola durante la vacanza, prima ancora che cominciasse in Cina, due mesi prima di Codogno. La partita critica secondo Lukaku fu Inter-Cagliari, 6 giorni dopo che il presidente Zhang era tornato dalla Cina. I più colpiti Skriniar e Conte: il primo uscì sfinito per difficoltà respiratorie, il secondo affaticato dopo la partita lo mandò in conferenza stampa. Skriniar si è poi allenato ed è andato regolarmente in campo e 14 giorni dopo l'Inter ha giocato la sua partita più bella contro il Milan. Direi che c'era un virus, ma era chiaramente influenza".