"La prima cosa da dire è che Gigi Simoni — morto venerdì 22 maggio a 81 anni — era una persona per bene, molto semplice, gentile, nel senso dell’educato, non del remissivo. Mi dispiace, anche adesso che non c’è più, leggere che sarà ricordato soprattutto per il mancato rigore su Ronaldo nella partita con la Juve. È troppo poco. Per quanto grande possa essere stato l’errore, Simoni ha avuto una sua grande vita anche fuori da quella partita. Non è giusto chiuderlo in un episodio e non è giusto nemmeno chiuderlo in una squadra". Così Mario Sconcerti ha scritto di Gigi Simoni sul Corriere della Sera, contrastando quanto fatto ieri da Moratti, che nel suo ricordo per il tecnico appena scomparso ha citato quel contatto Iuliano-Ronaldo, riaprendo la polemica in un momento in cui non ci sarebbe dovuta essere.