2









Momento difficile per Antonio Conte, la sua Inter è in crisi ed è l'unica italiana eliminata dall'Europa. Ad analizzare il momento nerazzurro è Mario Sconcerti, che su Calciomercato.com commenta: "Conte ha ancora la Juve come modello, scambia la sua differenza secolare per la normalità di ogni società. Ripete sempre che l'Inter è poco tutelata da stampa, arbitri e dagli organismi di decisione. Ma perché la stampa dovrebbe tutelare l'Inter più di altre squadre? Sappiamo che in questo mondo ingiusto la Juve ha sempre più degli altri, dai soldi al rispetto di tutti. Conte cerca favori che non trova, è un lamento di povertà, non di giustizia. L’Inter non è la Juve, questo è sempre stato evidente. Ma si pensava che Conte fosse lì per andare a prendere la Juve, non a rimpiangerla".