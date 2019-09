Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, con un paragone tra Juventus e Inter. Ecco il suo approfondimento: "Nel mirino finisce Antonio Conte, protagonista con la sua Inter di un esordio deludente in Champions League. E' come se il tecnico nerazzurro, pur trovandosi al centro del nuovo progetto, non sia ancora riuscito a incidere nel gioco troppo normale che ha caratterizzato la sua squadra nelle ultime stagioni. Un problema che riguarda anche Maurizio Sarri e la Juventus, che ancora stanno imparando a conoscersi e che ancora faticano a esprimere il massimo delle proprie potenzialità".