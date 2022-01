"La battaglia c'era stata, cruenta, ed è finita. La Fiorentina ha perso ma la sconfitta è pagata 70 milioni, non bisogna dimenticare che in questo momento il club ne fattura 75 l'anno. Credo si possa parlare di buona gestione della società, perché era spalle al muro per l'accordo che da tempo avevano i procuratori e la Juve. Il grande rischio era di prendere due volte le botte. Non si può neanche parlare di mancanza di riconoscenza: a 22 anni se ne va portando 70 milioni, che doveva fare di più?". Così Mario Sconcerti a TWM Radio.