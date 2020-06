1









Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato delle qualità e del futuro di Federico Chiesa, obiettivo di mercato di Juventus e Inter: “Se Commisso vuole veramente 70 milioni in contanti per Chiesa, significa che non ha intenzione di venderlo. A quella cifra oggi è fuori mercato. Chiesa è un grande giocatore potenziale, ha molte più qualità di quelle che ha mostrato fino ad ora. Ma deve ancora imparare a segnare. Oggi con 50 milioni si compra Icardi, con anche meno si compra Milik, cioè decine di gol già segnati. Chiesa è un secondo attaccante nel 4-3-3, un esterno moderno quindi anche in grado di aiutare il centrocampo, ma non di fare il terzino aggiunto nel 3-5-2. È fantastico nelle ripartenze lunghe, è difficile prenderlo. E credo che avrebbe bisogno di un allenatore come Conte e una società come la Juve. Ma 70 milioni oggi sono troppi. Non c’è stata nemmeno crescita, semmai la sua stagione è scivolata via quasi con moto d’inerzia. È più un giocatore da campionato inglese, un’ala alla Klopp. In Italia rischia di essere un lusso per tutti.