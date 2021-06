Mario Sconcerti ha parlato di Chiesa e non solo sulle pagine del Corriere della Sera: "Bonucci (6.5) si agita molto, ma incide meno. L’idea è che guidi ancora la difesa, ma c’è aria di novità tra la progressione di Acerbi (6.5) e l’avanzare di Bastoni. È ancora improprio il contributo di Emerson Palmieri (voto 6). Non è il suo tempo buono. Ha giocato bene Chiesa contro il Galles, ma nell’Italia non è ancora un titolare. È l’uomo che cambia le partite, non che le imposta. È uomo da mettere nel secondo tempo quando devi segnare un gol decisivo. La squadra ha più bisogno della diversità di Berardi (7) che aiuta a tenerla insieme e ha uno spunto simile".