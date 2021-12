Mario, a Calciomercato.com, fa il punto su: "La formula è prestito con obbligo di riscatto. Il contratto completo di bonus entra in vigore se Chiesa farà in questa stagione almeno dieci gol in campionato o dieci assist; altra condizione base è che la Juve arrivi tra le prime quattro. Se venisse a mancare una di queste condizioni cadrebbe l’obbligo di riscatto, la Juve potrebbe sempre tenersi Chiesa pagando, ma solo se lo vuole. In caso contrario Chiesa tornerebbe alla Fiorentina. Di quei tre bonus nessuno è oggi particolarmente vicino".