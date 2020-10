Attraverso Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha parlato del passaggio di Chiesa alla Juve: "Chiesa è un giocatore non ancora completo a cui la Juve farà benissimo. Lo dico anche da fiorentino, non sono tra quelli che lo accusano di non aver amato abbastanza Firenze e hanno chiesto e ottenuto dalla società di non portare la maglia di capitano intitolata ad Astori. Sono crudeltà, villanie, a cui una grande società non può sottomettersi. Chiesa ha giocato quattro anni nella Fiorentina e se ne va lasciando un bonus da sessanta milioni. Mi sembra abbastanza. La Juve ha qualche isterismo in meno della mia città e molto più ordine nella gestione. Una disciplina diretta che farà molto bene al modo di giocare di Chiesa, che è ancora solitario, complessivamente un po’ confuso. Avere regole forti da seguire, una folla più lontana, grandi campioni come riferimento costante, credo lo faranno diventare davvero un giocatore europeo".