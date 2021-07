Mario, a Calciomercato.com, ha analizzato la vittoria dell'Italia agli Europei: "Perché abbiamo vinto? Banalmente perché siamo più forti. Una forza umana, nemmeno calcistica. Quando Southgate ci ha fatto quello scherzetto con Trippier alto e la difesa a tre ci ha messo in difficoltà, non ci abbiamo capito nulla. Era successo anche contro la Spagna, con Luis Enrique che inizialmente aveva rinunciato al centravanti. Guarda il primo gol, cross di Trippier e tiro di Shaw dopo meno di due minuti, a partita ancora ingenua, con l'Italia scoperta.E intanto Di Lorenzo stringeva verso il centro per prendersi Maut e liberare Jorginho dalla marcatura. Così siamo andati in difficoltà a centrocampo, con Barella e Verratti stretti dagli inglesi".