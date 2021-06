Mario Sconcerti ha fornito la sua analisi della partita che vedrà impegnata l'Italia contro il Belgio venerdì sera per i quarti di finale degli Europei. C'è spazio anche per due giocatori della Juventus.



Queste un paio di dichiarazioni di Sconcerti a Calciomercato.com:



"Il Belgio si appoggia molto a De Bruyne. Dipende molto da lui, se salta il nostro primo centrocampista - nel caso Jorginho - ha due possibilità, Lukaku e Hazard. E in quella zona saranno decisive le letture di Bonucci"



"Chiesa è uno spaccapartite, diventa decisivo quando entra nel finale. Berardi in questo senso - e dall'inizio - dà più garanzie"