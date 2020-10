Mario Sconcerti ha le idee chiare. Il noto giornalista ha dichiarato: "Chiesa? Se la Juve ha speso 60 milioni per lui, delle idee su di lui ce l'ha. Per me gli farà bene stare alla Juve, avrà delle regole ben precise e per lui che è un giocatore disordinato sarà utile. Deve avere campo, mentre nella Nazionale si gioca con la palla al piede. In questo momento sarebbe un secondo titolare, perché se ci fosse Zaniolo, giocherebbe lui".



JUVE-NAPOLI - "Credo che si rigiocherà la partita - dice a Tmw - mi sembra la soluzione più giusta. Il vecchio protocollo è stato superato, almeno a parole, dal comitato tecnico-scientifico. Il problema è capire cosa si farà da adesso in poi. Ad esempio cosa succederà per le prossime partite del Genoa? Non è giusto che giochino con la Primavera. Se fossi nel Genoa non andrei a giocare. Siamo nell'anarchia ora, si è usciti dalle regole che si erano dati i club. Adesso si naviga a vista, non si sa cosa può succedere. Siamo nelle mani delle società".