Mario Sconcerti ha parlato a calciomercato.com: ​"Un Piano B possono essere in play off che ti fanno guadagnare delle date, ma adesso è importante andare avanti. C'è una necessità di fare un programma, ma nessuno sa quanto si possa giocare ancora. Dobbiamo prima capire quando e se ci dovremo fermare. Intanto chiudiamo il girone di andata nel modo più regolare possibile. E poi se si riesce a mantenere una scadenza regolare, anche se saremo in pieno inverno, si potrà vedere se continuare o meno. L'obiettivo sarà quello di rendere accettabile il movimento. La prima cosa da fare è quella di fare nuove regole di comportamento per giocatori e squadra, fin da subito".



BOLLA - "Si può fare per un periodo limitato".



JUVE-NAPOLI - "Credo daranno ragione al Napoli, decidendo quindi di giocare la partita. Sarebbe la cosa più giusta. Allora - dieci giorni fa - sembrava una forzatura, adesso no. In realtà il problema è più complesso, ma noi sembra che non ce ne accorgiamo. Per la regolarità del campionato non puoi nemmeno permettere che il Genoa vada a giocare contro il Verona con la squadra Primavera. Del Genoa, ma anche delle altre piccole squadre, sembra non interessi niente a nessuno. Pensiamo alla rovescia: pensiamo se ci fossero Inter o Juventus con tutti quei positivi. Si fermerebbe tutto. Oggi l’unica cosa positiva, l’unica che che mi sembra porti un buon messaggio alla nazione è che in dieci giorni se ne esce, il tempo di quarantena per i giocatori si è molto ristretto".



CHIESA - "Chiesa al momento mi sembra un giocatore confuso. Personalmente gli voglio bene, lo dico da fiorentino; sono contento che vada alla Juve perché se c’è una società che lo può disciplinare sia psicologicamente che mentalmente, quella è la Juve".



TRIDENTE JUVE - "Dybala è un'assenza pesante perché Morata è un po’ sperimentale, pur essendo un fior di giocatore. Ma lì davanti io credo che debbano giocare Kulusevski, Dybala e Cristiano Ronaldo, loro tre mi sembrano la soluzione migliore".