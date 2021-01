Federico Chiesa è cresciuto a pane e pallone, sognando un giorno di diventare come il padre. Eccolo, quel momento è arrivato: doppietta al Milan, protagonista con la Juve e un paragone con Enrico: "L'inclinazione del corpo e il modo di calciare sono gli stessi - ha detto Mario Sconcerti a Calciomercato.com - Il padre però aveva più facilità di tiro e una potenza diversa. Enrico ha segnato tanto in Serie A, Federico è ancora lontano da quei livelli. Il papà mi sembrava più completo e trovava la porta più facilmente. Federico mi sembra un po' arruffone: non fa molto durante una partita, ma se sta bene quelle poche cose diventano decisive".