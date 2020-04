Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Calciomerocato.com, soffermandosi sul futuro di Federico Chiesa: “Da come girano le parole mi sembra evidente che Chiesa andrà quasi certamente all’Inter. Conte lo riterrebbe un giocatore fondamentale per l’ultimo salto di qualità, Chiesa decisivo dunque, ma in che zona del campo? Candreva è forse tatticamente poco sostituibile, Young ancora meno. C’è Lautaro che se andrà, ma anche nel suo caso il sostituto non può essere Chiesa, c’è una differenza di molti gol. Chiesa è un giocatore importante, ma abbastanza anarchico. In una grande squadra deve avere un compito preciso. Se però qualcuno riesce a fargli fare 80 metri sulla fascia, cioè doppio compito, avrà un giocatore diverso e quasi eccezionale. Se c’è uno che ci può riuscire questo è Conte. Sarri non è pazzo di Chiesa, non ama i giocatori che partono a testa bassa. Paratici invece è sulla linea di Conte. Vedremo chi ha ragione”.