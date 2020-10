1









Mario Sconcerti ha espresso sulle colonne del Corriere della Sera la sua opinione sui gironi di Champions League delle squadre italiane: "Riassumendo la qualità dei gironi delle squadre italiane darei 6.5 a quello della Juve, 6 a quello dell’Atalanta, 5 a quello dell’Inter, 6 a quello della Lazio. Piccole spiegazioni: il voto sintetizza il valore degli avversari, non quello della squadra italiana; più alto è il voto meno difficile è il girone. Ricorderei anche che vengo da passati scolastici severi in cui se non sbagliavi niente arrivavi massimo al 7. La Juve ha il girone migliore perché non ha un secondo grande avversario. Ha il Barcellona contro cui per assurdo può anche perdere due volte. Le basta battere Dinamo Kiev e Ferencvaros, arrivato alla Champions dai preliminari, pieno di africani e brasiliani di seconda fascia, avversario molto possibile".