Mario Sconcerti fa il punto sul caos coronavirus ai microfono di Calciomercato.com: "Vorrei fossero i medici quelli che aiutano il Governo a decidere sugli stadi. Su questo non ho ancora sentito pareri chiari, è pericoloso o meno concentrarsi a migliaia? Quanti rischi si corrono? Uno, nessuno, pochi o di più? Non è interessante se lo dice il presidente della Lega, può decidere sul calcio in condizioni normali, non sulla salute pubblica. Sento dire 'così il campionato è falsato'. Certo. E allora? Qualsiasi cosa non è normale al momento in Italia, vivevamo così 10 giorni fa? La Cina è entrata nel quarto mese di epiedimia, noi siamo alla seconda domenica, è normale pensare che tutto non finirà domenica prossima. I medici ci dicano se è corretto andare alle partite, chiudere gli stadi o non giocare. Che si faccia una sola scelta".