A Calciomercato.com, Sconcerti parla della Juve: "Non so se la Juve sia più forte dell’anno scorso, ho spesso dubbi, ma è certamente cambiata l’aria che tira. La squadra si trova meglio con Pirlo, questo è piuttosto evidente. Forse proprio perché è poco invadente e quel poco che dice arriva da un grande passato. I giocatori amano riconoscere se stessi negli altri, tenere il fuoco della loro scienza acceso quasi soltanto nella loro esclusiva capanna".



Su Ronaldo: "C’è una partecipazione diversa nei tratti delle partite. Perfino Ronaldo sembra diventato più sentimentale, adesso vive la squadra, non pensa solo a se stesso. Ha accettato di spostarsi al centro quando gioca Chiesa, anche se è chiaro che non gli piace lasciare il territorio della sua vita.