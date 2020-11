Il giornalista Mario Sconcerti ha espresso il suo pensiero a Calciomercato.com sul momento di forma sulla Juventus e sui rumors di mercato che vedono Hakan Calhanoglu con la maglia bianconera: “Il Milan è una gran bella squadra, il primo posto è meritato. Sono aumentati i particolari, sono cresciuti i giocatori, sono maturate delle situazioni. Ti faccio un esempio: Bennacer e Kessie hanno sempre fatto una buona linea, ma ora è integrata da Çalhanoğlu, un giocatore che - ne dico una - alla Juve servirebbe tantissimo. A Napoli Kessie ha giocato nella zona di Bakayoko e Bennacer in quella di Fabian Ruiz, ma da una parte c'era Politano che faceva la terza mezzala; dall'altra parte c'era Calhanoglu. Ora il Milan ha un centrocampo internazionale, molto interessante. Rebic pesa sempre di più, con un Hernandez straripante; insomma, il Milan è una gran bella squadra”



SULLA JUVE – “Sì, sta uscendo fuori. e ha una bestia, lo dico con affetto, come Cristiano Ronaldo. Riguardati il primo gol col Cagliari, non c'entra nulla con il gioco di squadra. Se l'è inventato lui dal nulla. Lui, Ibrahimovic, Lukaku, vincono le partite quasi da soli, a dimostrazione del livello del nostro campionato”.