A Calciomercato.com, Sconcerti parla della sentenza sullo scudetto del 2006: resterà all'Inter, che vince anche l'ultimo grado di appello. "La Juventus è stata molto criticata per aver insistito fino all’ultimo istante nelle sue proteste contro la sentenza di Calciopoli e lo scudetto all’Inter. Se ne è fatto a volte anche argomento di sorrisi - le sue parole -. Perché tanta insistenza da parte di un colpevole? Non sono mai stato d’accordo con questo tipo di atteggiamento. Do per dato che la Juventus abbia sbagliato, ma devo dare per dato che ha scontato per intero la sua pena: adesso ha i diritti di tutti. Due giorni fa tutte le strade si sono esaurite, non ci sono più vie legali. La Juve non può più insistere, ma credo onestamente che l’ultima a poter sorridere sia l’Inter. Non ha vinto quello scudetto, non è nemmeno arrivata seconda. Era un campionato da non assegnare, costasse quello che doveva costare: non sarebbe stato il primo. La Juve ha pagato, l’Inter è stata premiata per qualcosa che non aveva fatto. Vedo ancora oggi sproporzione, non giustizia".