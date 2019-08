"C'è un grosso equivoco quando si parla di Calciopoli: si ricorda sempre la colpa della Juventus e mai la sua penitenza. Il club bianconero ora è pulito e può fare al calcio le richieste che ritiene necessarie. In tanti sono rimasti sorpresi sul come si sia arrivati per l'Inter dal terzo al primo posto senza muovere un dito. L'Inter è stata premiata per qualcosa che non ha vinto, si accontenti di quello, pretendere di aver ragione sarebbe troppo".



Così, Mario Sconcerti ha commentato il ricorso fatto dalla Juventus in merito a Calciopoli, respinto ieri dalla Corte d'Appello tra le polemiche, bianconere per il verdetto e nerazzurre per il ricorso.