Il calcio italiano continua a palesare diverse difficoltà rispetto ai movimenti calcistici degli altri top campionati europei. Ritmi lenti, non tanto o non solo di corsa, ma di circolazione del pallone. Un gap che si svela in tutta la sua evidenza quando le nostre migliori squadre si fermano in Champions League perché non riescono a superare Shakhtar Donetsk (vedi Inter) o Porto (vedi Juventus). Questa la riflessione di Mario Sconcerto su Calciomercato.com: "Forse è tempo di pensare di avere anche cattivi allenatori che spesso viziano i giocatori per ricerca del consenso. Cosa mangiano a casa i nostri giocatori? Come vivono il proprio corpo fuori dal campo? Che stile di vita hanno? Sono più difettosi o colpevoli? Cominciamo da qui."