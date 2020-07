Mario Sconcerti ha analizzato il lavoro di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter. Una prima stagione nella quale i nerazzurri erano stati indicati come principali concorrenti della Juve per la corsa allo scudetto ma con il tempo si sono allontanati sempre di più e ora sono al terzo posto dietro anche all'Atalanta. Ecco il commento di Sconcerti su Calciomercato.com: "Io credo che Conte abbia fatto un buon lavoro con l'Inter, non come crede lui, che per sé pensa solo in termini superlativi. Penso solo che non potesse fare di più. L'Inter è una squadra che non ha qualità sufficienti per vincere: sono tutti buoni giocatori, ma non sono i migliori. Serve un po' più da Skriniar, da Bastoni, da Barella, Brozovic, da Lautaro, Sanchez, Young, non molto, mezzo voto più in partita. Un voto intero da Sensi ed Eriksen, Vecino, Moses".