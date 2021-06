Chi giocherà nei quarti di finale tra Italia e Belgio? Quanti cambi farà Roberto Mancini? C'è chi parla del ritorno tra i titolari di Federico Chiesa, ma anche chi azzarda un cambio netto, tipo... Bernardeschi per Insigne! Mario Sconcerti, a TMW Radio, è categorico e nega che ci sia anche solo la possibilità di vedere lo juventino per il dieci azzurro: "Insigne è il nostro miglior giocatore. Non abbiamo uno che possa sostituirlo. Il vice è Bernardeschi e non mi sembra il caso di cambiare".