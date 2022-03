Sulle colonne di Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha commentato la straordinaria prestazione di Karim Benzema in Real Madrid-PSG, arrivando a parlare anche di Dusan Vlahovic. Ecco il suo pensiero: "Forse ha ragione Ancelotti, Benzema oggi è il miglior centravanti del mondo. Ha un età impropria, ha compiuto a dicembre trentaquattro anni, ma ha continuato a crescere, non si è mai fermato. Oggi è davvero un attaccante di classe, buono per i gol facili e quelli impossibili. Il dubbio è con Lewandowski, 28 reti in campionato, l’uomo che segna di più in Europa. Il giovane Haaland gli è dietro di dodici gol nello stesso campionato; Benzema è a 20 in Liga. Mbappè non è un centravanti, tantomeno Messi e Neymar. Ronaldo è in difficoltà seria, Immobile è da record in Italia ma non ha mai saputo darsi un peso internazionale. Vlahovic sta arrivando". E ancora: "All’età di Vlahovic Benzema segnò 21 reti in 33 partite nel Real Madrid. A 18 ne segnò 20 nel Lione. Vlahovic gioca meno a calcio quando non pensa al gol, ha più frenesia e velocità, meno classe. Ma arriverà. Oggi, per maturità e completezza, oltre che per titoli, è corretto giudicare Benzema il migliore".