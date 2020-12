Dopo l'impresa della Juventus al Camp Nou, Mario Sconcerti ha analizzato la gara evidenziando che: "In campo non c'era un mediano, nessun giocatore che come primo compito avesse quello di recuperare il pallone in mezzo al campo - ha detto a Calciomercato.com - E' stata questa la cosa bella della partita". Solo qualità a centrocampo, con McKennie che: "Lo può fare, ma preferisce inserirsi". Arthur invece: "E' un regista di qualità. E anche il Barcellona è pieno di mezzi attaccanti".