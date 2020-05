Nel suo editoriale per Il Corriere della Sera, Mario Sconcerti fa il punto sulla possibile ripresa del campionato: "La Juve ha ancora giocatori lontani, un gruppo da ricreare. Un giocatore è molto attento a cosa accade all’altro. Comportamenti diversi nello stesso problema creano divisioni. L’Inter è forse la meno fisica fra le tre, un centrocampo con Candreva-Barella-Brozovic-Sensi dovrebbe ritrovare energia prima degli altri. Certo non Lukaku, ma Lautaro sì. Girando intorno ai problemi tecnici si arriva all’ultimo, importante, dovuto al virus. I giocatori sono di due tipi: gli italiani (40%) e gli stranieri (60%). E non hanno le stesse idee su quando ricominciare. Diciamo che c’è una versione patriottica e una più mercenaria, decisamente prudente. I dubbi però hanno spaventato e contribuito ad affermare diritti dei giocatori che nessun protocollo aveva considerato".