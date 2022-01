Le parole id Mario Sconcerti a calciomercatocom: "Che calciomercato sarà? E’ talmente povero e già strutturato che non penso ci siano grandi sorprese. Si deve muovere la Juve, ma non è facile rinforzarla. Se cerchi un buon centravanti lo trovi, da Cavani a Scamacca. La vecchia Juve farebbe presto, questa non so. Non credo abbia grandi difficoltà finanziarie, ma acquistare a gennaio significa essere in ritardo. Ci sono equilibri già costituiti, il rischio di scompaginarli è alto. Io credo che Morata e Kean sono già una bella coppia di attaccanti, poi hai Dybala e Chiesa. Insomma gli attaccanti ce li hai, vuol dire che stanno male insieme e questo è un problema anche più serio".