Il giornalista Mario Sconcerti ha commentato l’acquisto di Arthur da parte della Juventus a Calciomercato.com: “L’ho visto poco, mi dicono tutti che sia un giocatore importante. Non un regista classico, non so, credo che potrebbe fare anche la mezzala con Bentancur regista. Non è più un ragazzo, ha 24 anni, Scolari ne parla benissimo: mi fido. Certo, di Pjanic si sa quello che dava, di Arthur ancora no. Noto comunque che le grandi stanno cercando rinforzi a centrocampo”.



SULLA JUVE – “Contro il Lecce ho visto una Juve meno confusa rispetto al solito. Sarri non ha mai trovato veramente la squadra quest’anno, eppure è lì davanti a tutti e gliene va dato atto. La squadra è molto dipendente da Ronaldo, pure da quello che non fa, anche se col Lecce va detto che ha giocato bene. In questo momento la Juventus ha confermato riessere la più forte. Alla ripresa del campionato ha preso punti alla Lazio e all’Inter. Insomma, si può discutere di tutto, ma nel complesso e nonostante qualche limite, è la squadra più competitiva”.