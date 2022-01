Il noto giornalista, Mario Sconcerti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio in cui ha parlato di diversi temi, tra cui anche e soprattutto del mercato svolto dalla Juventus.



'​Hanno preso 70 milioni dalle cessioni di Bentancur e Kulusevski . E' una operazione enorme alla qiale non si poteva rinunciare. Non è importante quello che perdi ma quello che porti dentro. I soldi contano quanti i giocatori. Hanno pareggiato l'affare Vlahovic. Sono stati bravi. Se non ci fossero stati Paratici e Conte, questa operazione non sarebbe andata in porto".