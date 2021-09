Mario Sconcerti, dalle colonne del Corriere della Sera, nell'analisi della partita dell'Italia ha parlato anche di Federico, paragonandolo agli altri attaccanti a disposizione di Roberto: "Continua a crescere invece Chiesa, è ormai un giocatore diverso, potenzialmente decisivo sempre. È lui l’unico attaccante reale dell’Italia, non Immobile, tagliato fuori dal lungo palleggio amico ai limiti dell’area, non Insigne, fuori misura. In fondo a tutto avremmo comunque dovuto vincere, ma non avrebbe aggiunto molto."